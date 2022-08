Tiago Pinto: “Mercato? Lavoreremo per una Roma sempre più forte”

ISTANBUL (Turchia) - Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi di Europa League dove la Roma giocherà nel Gruppo C con Ludogorets, Real Betis ed HJK Helsinki. Questo il commento sul girone che affronteranno i giallorossi: "In Europa è sempre difficile, ogni anno ci sono delle sorprese. Avevamo già avuto modo di affrontare il Betis in un’amichevole un po’ “caliente”. L’obiettivo è andare avanti nella competizione: questo è il nostro obiettivo. Quando una squadra vince una competizione, aumenta la fiducia collettiva.

Pinto: "I tifosi sanno che lavoriamo per risolvere i problemi"

Sul mercato della Roma: "Innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, che sono con noi. Abbiamo creato un ambiente incredibile, anche grazie al lavoro di mister Mourinho. I tifosi sanno che siamo pronti a risolvere i problemi che si creano come l’infortunio di Spinazzola o l’uscita di Dzeko. Fino alla fine del mercato lavoreremo per avere una squadra più forte rispetto alla scorsa stagione - aggiunge - Abbiamo costruito una squadra forte, però il mercato non è ancora chiuso. Manca ancora qualche giorno, vediamo cosa si può fare".

Pinto: "Occhio sempre al settore giovanile"

Sull'argomento dei giovani: "Abbiamo sempre un piano sempre oggettivo e preciso. L’anno scorso hanno giocato con la prima squadra Darboe, Zalewski e Felix. Poi sono arrivati anche Missori e Volpato. Il mister segue molto il settore giovanile. Penso che in questo momento Faticanti e Volpato sono quelli che si allenano con la squadra e hanno una prospettiva importante. Questo non per metter loro pressione, ma hanno una responsabilità".

Pinto: "Wijnaldum sarà il nostro rinforzo a gennaio"

Questo il commento di Tiago Pinto sulla situazione dell'ex Psg che ha deciso di non operarsi: "Sono state 24 ore difficili da gestire. Abbiamo messo tanto di noi per portare Gini alla Roma. Sapevamo che era molto importante per la squadra. Sembrava che fosse qua da un anno, è stata una sfortuna ma lui è stato il primo a mostrare motivazione per recuperare. Sarà il nostro rinforzo di gennaio".