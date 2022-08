Juve-Roma, Zaniolo lavora in palestra e suona la carica da Trigoria

Il post da Trigoria

Costretto ai box dall'infortunio alla spalla rimediato nel match vinto contro a Cremonese, il fantasista azzurra continua a lavorare per tornare al più presto a disposizione di José Mourinho e a poche ore dalla super sfida di Torino ha postato su Instagram una storia dalla palestra di Trigoria: "Vincere malgardo tutto" è il motto inquadrato da Zaniolo, anche in questa estate rimasto in giallorosso nonostante la corte della Juve.