Roma, Mou ha ragione. Ma il punto in casa Juve si rivelerà davvero prezioso

Con la franchezza che lo contraddistingue e, anche per questo, lo rende più unico che raro, José Mourinho ha duramente criticato la prestazione della Roma in casa Juve, con particolare riferimento alla prima frazione di gioco. La capacità comunicativa di JM è eccezionale e coglie sempre nel segno: da "Io non sono pirla" (3 giugno 2008, presentazione ufficiale quale nuovo allenatore dell'Inter) a "Daje, Roma!" (4 maggio 2021, all'annuncio del suo ingaggio giallorosso) a (absit iniuria verbis) "Nel primo tempo abbiamo avuto c..., nel secondo abbiamo fatto un po' di più. Mi sono vergognato della prestazione della squadra nel primo tempo. Per fortuna, nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione. Ai miei giocatori nell'intervallo ho detto che mi vergognavo di essere il loro allenatore. Non mi è piaciuto l'atteggiamento con cui siamo entrati in campo. Sbagliavamo sempre la prima costruzione, come è successo già dopo 20", in occasione del loro gol. Qualche volta puoi essere dominato, ma devi gestire bene la partita e non abbiamo fatto neanche questo. Ho pregato affinché andassimo al risposo sul'1-0. La Juve poteva chiuderla, non l'ha fatto e ci ha consentito con un buon secondo tempo di conquistare un punto prezioso".