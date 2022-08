Roma-Monza: Belotti incalza, Abraham rilancia

ROMA - Serve il miglior Abraham. Quello della passata stagione. Mourinho cerca di stimolarlo e dopo il gol che ha salvato la Roma a Torino ha bocciato l’inglese. Mourinho non era stato tenero nel dopo partita: «Grande intervista di Abraham, sembra che abbia fatto una grande partita... ha giocato in modo orribile. Speriamo che oggi arrivi un giocatore che possa dargli una spinta...». Il giocatore è arrivato, è Belotti. Abraham sa anche che dovrà dare sempre il massimo d’ora in poi, per giocarsi le sue chance al Mondiale e convincere il ct Southgate a dargli spazio, ma anche per capire cosa succederà la prossima estate. Quando il Chelsea dovrà decidere se spendere 80 milioni per riportarlo a Londra. Con Tammy lo Special One usa bastone e carota. Anche contro la Juventus l’inglese non ha brillato, ma ha segnato un gol pesantissimo, che gli ha permesso di sbloccarsi dopo un’estate rimasto a secco. Stasera il centravanti vuole ripetersi all’Olimpico contro il Monza, adesso aumenta la concorrenza, ma con l’arrivo di Belotti avrà la possibilità di recuperare energie in alcune circostanze. L’ex granata ha accettato la Roma e ha deciso di mettersi in gioco. Non viene per fare il comprimario. Abraham sta ritrovando la forma migliore, ma non è ancora al livello della passata stagione. Lo scorso anno non ha potuto fermarsi neppure quando non era in perfette condizioni fisiche. Con l’ex capitano granata la Roma avrà anche più soluzioni offensive, perchè Mourinho in alcune partite potrà schierare i due centravanti insieme. Potrebbe accadere anche a gara in corso, quando c’è da cambiare il risultato. Potrebbe accadere già contro il Monza. Abraham vuole continuare a vincere con la Roma e sa che quest’anno è possibile. Servono i suoi gol, deve cercare di ripetere il rendimento da record della prima stagione in Italia. In tutto mise insieme ventisette reti, miglior performance di un giocatore alla prima stagione in giallorosso. Numeri che neppure Batistuta raggiunse nell’annata d’esordio alla Roma. Ma nella nuova squadra giallorossa è cambiato anche il suo modo di interpretare il ruolo di prima punta. Deve aprire spazi per i compagni, giocare spesso spalle alla porta.

Destinato a crescere

Abraham ha dimostrato di essere un centravanti esplosivo, con grande senso del gol. Adattarsi al campionato italiano nella prima stagione non è facile. Lui lo ha fatto, contribuendo in modo signficativo al successo nella Conference League. Mourinho aveva chiesto un altro centravanti di peso, dopo aver verificato che nè Shomurodov, nè Felix (da ieri è ufficialmente un giocatore della Cremonese, un giovane comunque scoperto da Mourinho) potevano essere un’alternativa per Abraham. Insieme i due centravanti hanno un potenziale offensivo da quasi 300 gol, comprese le reti realizzate in Nazionale. Senza dimenticare gli altri attaccanti, a cominciare da Zaniolo, la cui assenza a Torino si è sentita tantissimo. Abraham è a quota 121, ha cominciato a mettersi in evidenza nel Bristol City, a soli venti anni. Oggi che ne ha 25, secondo Mourinho se trova le giuste motivazioni, può diventare uno dei migliori bomber europei in circolazione.

Ecco il Gallo

Andrea Belotti a 28 anni è a quota 155, considerate le 12 reti in azzurro, escludendo quelli nelle giovanili. Solo nel Toro 113 gol complessivi. Stasera sarà in panchina e non è escluso che possa entrare nel finale della gara contro il Monza. Ieri è stato accolto all’arrivo a Trigoria da tifosi entusiasti, con decine di richieste di selfie e autografi. Quando una ragazza gli ha chiesto: «Contro il Monza entri?», Andrea ha risposto con un sorriso: «Non lo so...», quasi a voler intendere che anche solo per una manciata di minuti si sente pronto.