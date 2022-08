Schemi e torri dall’angolo: la Roma sa essere letale

Nel 2021-22 furono 11 i gol da calcio d'angolo dei giallorossi. In questa stagione siamo già a quota 2, grazie alle firme degli inglesi Chris e Tammy. Il conto dei gol dalla bandierina sotto la gestione Mourinho, quindi, sale a 13. Se la prima Roma dello Special One segnava, in media, ogni 21 corner calciati, la versione 2.0 - cioè quella in campo dal 14 agosto in poi - ne realizza uno ogni 4,5 tentati. Calcolando che in Serie A la media-angoli per squadra è di 4,6 a partita, significa che questa Roma ipoteticamente può vantarsi di cominciare ogni match già sul punteggio di 1-0 grazie alla sua capacità di sfruttare tali situazioni. Il Monza di Stroppa (ieri il tecnico ha ammesso: "la Roma è la migliore sulle palle inattive"), ospite oggi all'Olimpico, è avvisato. A Salerno Lorenzo Pellegrini e compagni sono andati due volte alla bandierina, con la Cremonese si sono presentati 6 volte trovando la vittoria proprio in una di queste circostanze e a Torino hanno chiuso con un gol su un solo tentativo.

Certezze

Le palle inattive, del resto, sono la specialità della casa. Mourinho dedica tre allenamenti a settimana al perfezionamento di meccanismi e movimenti e quest'anno ha incaricato Pellegrini e Dybala di occuparsi della questione, così da avere la massima qualità nel cross. Al centro dell'area di rigore, solitamente, stazionano i tre centrali difensivi Mancini, Smalling e Ibañez (tutti abilissimi nei "terzi tempi" e negli stacchi aerei), Cristante (altro ariete specializzato), lo stantuffo Abraham e un altro calciatore a seconda della tattica e dello schema. A Torino è stato proprio Dybala, intelligente al punto giusto da staccarsi dalla marcatura di Alex Sandro per fornire una sponda improvvisa che ha generato il pareggio. Curiosa la scelta della Roma: Matic, alto quasi 2 metri, si trovava fuori dall'area di rigore mentre la Joya, 20 cm in meno del serbo, nella zona clou. Sembra casuale, ma non lo è stato: anche il tiro da fuori - e Matic ne è dotato - poteva rappresentare in quella circostanza un'opzione succosa. Mou non trascura alcun dettaglio, solo così ha potuto costruire un'autentica fortuna.

Colpi

Allargando infatti il discorso alle punizioni dirette, ai traversoni a palla ferma e agli schemi dopo un fallo, la Roma si è ritrovata a raccogliere frutti ricchissimi nel 2021-22, segnando ben 29 gol (22 in campionato e 7 in Conference League). Gli uomini di José hanno esultato da tutte le posizioni, sfruttando quelle dinamiche provate e riprovate durante la settimana a Trigoria. "Abbiamo diverse soluzioni, ci lavoriamo tanto" ha spiegato il portoghese nel post partita di Roma-Cremonese. E nel forziere c'è ancora altro, come le magie di Lorenzo Pellegrini che nello scorso campionato ha saputo spedire il pallone sotto l'incrocio dei pali in ben tre circostanze (Cagliari, Juventus e Lazio). Sabato il capitano ha apprezzato la punizione meravigliosa di Vlahovic, il quale ha imparato a calciare da fermo grazie ai suggerimenti di Dybala. Adesso potrà farsi aiutare anche lui dall'esperienza dell'argentino in materia. Ne vedremo delle belle.