Roma, tre settimane di fuoco: in fondo ci sarà Zaniolo

ROMA - Ieri Mourinho ha rinunciato alla conferenza stampa della vigilia, ma non ha alterato il programma tradizionale. I giocatori ieri sera sono rimasti in ritiro a Trigoria, come è sempre accaduto prima di ogni partita nella prima stagione in giallorosso dello Special One. Belotti ha avuto la sua camera e stasera sarà in panchina, con la maglia numero 11. Potrà ricevere l’abbraccio dei tifosi. Rispetto alla partita contro la Juventus, Mourinho cambierà qualcosa, con il ritorno di Zalewski a sinistra e la promozione di Celik. Spinazzola e Karsdorp dovrebbero partire dalla panchina. Il polacco ha avuto un inizio di stagione difficile, con una distorsione alla caviglia e poi un attacco influenzale. Ma adesso è tornato in condizione e quando è entrato contro la Juventus nella ripresa lo ha dimostrato.

Le scelte Il tecnico vuole evitare di ripetere gli errori di Torino e ripensa alla difesa a quattro, ma probabilmente non da questa partita. Ha una chance di partire titolare anche El Shaarawy, nel caso uno tra Matic e Cristante andasse in panchina. Mourinho continua a dare fiducia a El Shaarawy, che considera uno dei giocatori più abili a entrare a partita in corsa. In questo inizio di stagione quando è subentrato il Faraone è sempre stato pericoloso. In questo ciclo di partite ravvicinate potrebbe riposare in una partita anche Smalling, per far posto a Marash Kumbulla. L’inglese è stato forse il migliore nei primi 270 minuti, realizzando anche il gol della vittoria contro la Cremonese.

Tour de force Da oggi alla sosta la Roma sarà impegnata in sei partite in 20 giorni: Monza, Udine, Ludogorets, Empoli, Helsinki e Atalanta. Con tre trasferte consecutive la prossima settimana. Mourinho vuole fare il pieno di punti in attesa dei prossimi scontri diretti. E sarà importante partire bene anche in Europa League, considerato che l’avversario più pericoloso è il Betis Siviglia. Mourinho farà ruotare i giocatori, considerato che gli è stata costruita una rosa secondo le sue richieste: ogni titolare deve avere un'alternativa di pari valore con entrare in competizione per il posto.

Lo scorso anno dopo pochi mesi aveva bocciato diversi giocatori: Villar, Carles Perez, Diawara, Calafiori e Borja Mayoral. Quest’anno ha fatto la stessa cosa "tagliando" Felix e Shomurodov, il primo ufficializzato ieri dalla Cremonese. Shomurodov finora è rimasto, ma si proverà a cederlo fino all’ultimo giorno di mercato. L’uzbeko non ha mai insidiato Abraham per il ruolo da titolare e quando è stato chiamato in causa raramente ha brillato. Con Belotti sarà diverso.