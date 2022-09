Roma, Kluivert verso la permanenza: l’olandese inserito nella lista Serie A

ROMA - Justin Kluivert verso la permanenza alla Roma. Il passaggio dell'olandese al Fulham è infatti saltato per problemi burocratici a causa del permesso di lavoro in Inghilterra negato. La Roma salvo clamorosi movimenti in queste ultime ore di calciomercato terrà il giocatore fino a gennaio, e dovrà decidere se integrarlo negli allenamenti della prima squadra oppure lasciarlo lavorare individualmente come accaduto la scorsa stagione a Fazio e Santon. Intanto per cautelarsi il club giallorosso ha inserito Kluivert nella lista ufficiale inviata alla Lega Serie A per il campionato: teoricamente l'olandese potrebbbe quindi essere convocato per la sfida contro l'Udinese. La decisione spetterà. Mourinho.