Roma, un nuovo Abraham tutto da scoprire

ROMA - Sarà un altro Tammy Abraham quello a cui dovremo abituarci nella stagione appena cominciata. Probabilmente anche migliore. E i primi segnali si vedono. Magari fanno storcere il naso a qualcuno, che vuole i gol e basta. Ma ci vorrà tempo per metabolizzare la nuova versione. Intanto bisogna coglierla. Nella passata stagione era un uomo (quasi) solitario lì davanti, con Pellegrini e Mkhitaryan a imbeccarlo e talvolta ad accostarsi per supportarlo più da vicino, con Zaniolo a galoppare largo per accentrarsi e all’occorrenza duettare. Con Paulo Dybala lo spartito cambia, l’argentino è sicuramente più attaccante di Zaniolo, ha una corsa magari meno muscolare e impetuosa ma una spietatezza e un gesto tecnico sotto porta differenti, gli equilibri vanno riscritti e così le mansioni in campo dell’inglese che semmai ha aumentato un volume di gioco ombra per la squadra. Ed è lì che si nasconde (ma mica tanto si nasconde e mica tanto gioco ombra: si vede eccome) il nuovo Tammy. Se non ci fosse lui a metà campo con la sua tecnica e la sua fisicità dinoccolata non nascerebbe quella mirabilia di gol e passaggi stretti chiuso da capitan Pellegrini nella vetrina d’inizio agosto con lo Shakhtar all’Olimpico. Era pur sempre un’amichevole, ma quella rete ha riempito i social come uno spot della seconda Roma di Mou. Non ci fosse sempre lui con i suoi impensabili avvitamenti plastici (sempre a metà campo) non si innescherebbe Dybala cavalcando fino alla rete dell’1-0 con il Monza.

L’intesa con Dybala E ancora, nel raddoppio della Joya martedì sera, c’è di nuovo Mister Tammy che cerca l’angolo dove Di Gregorio arriva, ma subito dopo accorre Paulo Dybala e sospinge la palla in porta. Quello è stato forse il secondo segnale (meno nitido, magari) di una intesa tra i due che andrà sì perfezionata, ma che già con la Juve aveva dato il suo primo timbro più nitido. Mettiamoci pure che giocano insieme da un mese e in partite vere da quattro, quelle di campionato che sono già state archiviate. Il nuovo Abraham va sempre più nella direzione del centravanti squadra, che avevamo visto nella passata stagione (5 assist globali) ma non come lo si potrà apprezzare in questa.