Roma, Rosella Sensi pazza del mercato: “Acquisti di livello, valore cresciuto”

ROMA - Si chiude il calciomercato e per i tifosi e addetti ai lavori è il momento di dare i voti. Lo ha fatto anche Rosella Sensi, ex presidente della Roma, che sui propri social ha promosso a pieni voti l'operato del club giallorosso e del general manager Tiago Pinto. Da Dybala a Wijnaldum fino a Belotti, tanti acquisti, le giuste cessioni e la partenze degli esuberi: la Roma si è rinforzata e Sensi ha esaltato il lavoro della Roma. "Dopo tanti anni finalmente siamo tutti d'accordo: la Roma ha fatto un ottimo mercato. Si è rinforzata con acquisti di livello indiscutibile come Dybala o Wijnaldum, non ha ceduto nessun giocatore di valore e ha fatto crescere l'entusiasmo di tutta la città. Il valore della squadra adesso è sicuramente cresciuto. Forza Roma!".