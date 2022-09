Tiago Pinto e l'incredibile retroscena sull'arrivo di Dybala alla Roma

ROMA - Quattro giorni rinchiuso in un hotel a Torino per non farsi scoprire. Tiago Pinto durante la conferenza stampa di post mercato ha svelato un incredibile retroscena sulla trattativa che ha portato Paulo Dybala alla Roma. Il general manager giallorosso rispondendo a una domanda su quale sia stata la trattativa più importante della sua estate ha svelato il curioso aneddoto: "Mi sono rinchiuso quattro giorni in una camera d'albergo di Torino per portare Paulo alla Roma". Il retroscena lascia intendere la difficoltà dell'operazione e quanto sia stata studiata per definire l'ingaggio importante della Joya, poi partito da Torino a luglio con l'aereo privato dei Friedkin e sbarcato nel ritiro della Roma in Portogallo.