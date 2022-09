Kluivert e Gattuso, ecco l'incontro: prima lo schiaffo, poi l'abbraccio VIDEO

ROMA - Gennaro Gattuso ha fortemente voluto Justin Kluivert nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, così quando lo ha incontrato per la prima volta si è lasciato andare in un abbraccio e in uno "schiaffo". Il tecnico del Valencia in maniera naturalmente amichevole quando ha visto l'attaccante arrivato in prestito dalla Roma lo ha "salutato" con uno schiaffo sul collo, strappando le risate di tutti i presenti. Poi un abbraccio per dargli il benvenuto nel nuovo club dove resterà per l'intera stagione. Il Valencia nelle ultime ore di mercato ha prelevato Kluivert con la formula del prestito con diritto di riscatto dell'olandese fissato a 15 milioni.