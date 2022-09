Mourinho ferma Tiago Pinto in conferenza: "Fai un piccolo sforzo!"

ROMA - Tiago Pinto ha raccontato le operazioni di mercato svolte in questa campagna estiva, ma anche del mancato arrivo di un difensore centrale a causa dell'infortunio di Wijnaldum che lo ha costretto a prendere un altro centrocampista. Durante la conferenze è avvenuto un siparietto inaspettato tra Pinto e José Mourinho, non atteso in sala. Il general manager mentre stava rispondendo alla domanda su un possibile arrivo di un difensore svincolato (“Qui tutti mi chiedono di fare sempre piccoli sforzi per ogni trattativa, ma non possiamo fare sempre piccoli sforzi”), lè stato interrotto dallo Special One: “Fai un piccolo sforzo direttore”. Il gm ha riso, così come Mourinho, ma non è un mistero che il tecnico speri ancora nell'arrivo di un difensore centrale che possa garantirgli un'alternativa in più nel ruolo.