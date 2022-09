Roma, lista Europa League senza restrizioni: dal FFP solo multa

ROMA - Sono arrivate le comunicazioni da parte della Uefa sulle sanzioni ai club sul Financial Fair Play. La Roma è tra gli otto club sanzionati insieme a Inter, Juventus, Milan, Psg, Monaco, Marsiglia e Besiktas. La Roma negli ultimi mesi è riuscita a trovare un accordo con la Uefa per pagare una multa di cinque milioni di euro, anziché versare subito i 35 inizialmente previsti dalla sanzione. Inoltre grazie al bilancio positivo dell'ultimo mercato estivo (saldo attivo di più 40 milioni di euro) la Roma non vedrà limitazioni nella lista da consegnare per l'Europa League, ma dovrà naturalmente rispettare i paletti (e il piano di rientro) imposti dal patto con la Uefa nei prossimi quattro anni per evitare nuove sanzioni e restrizioni nelle competizioni internazionali. Inoltre la Roma dovrà presentare relazioni semestrali alla Uefa sullo stato di avanzamento del rientro nei parametri fissati dal FFP.