Colonnese punta sulla Roma: "Può essere la sorpresa, Dybala farà tanti gol"

"Vedo che tutti criticano la Juventus ma è molto forte. È una squadra da Allegri, un mix di giocatori esperti e con personalità e ottimi giovani. Vedo la Juve avanti, seguita da Inter e Milan, la Roma può essere la sorpresa. Ho la sensazione che Dybala farà tanti gol. Lo vedo motivato e in forma come ai tempi del Palermo. Mourinho gli ha dato la titolarità che i vari tecnici alla Juve non gli hanno sempre dato e questo inciderà favorevolmente". Intervenuto ai microfoni di Maracanà su Tmw Radio, Francesco Colonnese, ex difensore di Potenza, Giarre, Cremonese, Roma, Napoli, Inter, Lazio e Siena punta sui giallorossi come possibile outsider nella lotta allo Scudetto.