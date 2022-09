Zaniolo canta "Grazie Roma" sul palco con Venditti e De Gregori VIDEO

ROMA - I tifosi della Roma pazzi di Nicolò Zaniolo. Ieri i tanti romanisti che erano all'Auditorium per il concetro di Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno ricevuto una magnifica sorpresa: Zaniolo è salito infatti sul palco e ha cantato Grazie Roma insieme ai due cantautori. Tifosi in delirio, tanti video della scena, con Nicolò che col microfono in mano ha cantato la canzone che tante volte ha sentito al termine delle partite all'Olimpico. Poi al termine dello show, Zaniolo ha anche parlato del suo infortunio: "Sto bene, tra due settimane rientro". Altro boato dei tifosi, ormai innamorati del talento giallorosso.