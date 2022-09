ROMA - Serata in compagnia per Matic e Dybala che ieri sera hanno deciso di trascorrere un sabato insieme nel cuore di Roma. I due giocatori giallorossi hanno cenato in un ristorante con vista sul Colosseo, facendo selfie con gli addetti ai lavori del locale e con qualche tifoso presente in sala. Da oggi la testa è alla sfida di domenica sera contro l'Udinese: alle 15 la conferenza di Mourinho, poi nel pomeriggio la partenza per la trasferta.