Abraham-Smalling, stimoli all'inglese: a Udine in tribuna il ct Southgate

ROMA - Un ospite speciale per un’occasione speciale: l’Udinese ha ricevuto l’accredito di Gareth Southgate , commissario tecnico dell’Inghilterra, che in vista dei Mondiali sta studiando la lista definitiva dei convocati. Nella Roma gioca Tammy Abraham , che da un anno ormai è membro fisso della comitiva, ma gioca anche Chris Smalling , un difensore a cui si rinuncia sempre a malincuore. Chissà che la partita di stasera non possa servire a entrambi per meritare nuove chiamate. Abraham in cuor suo conta di andare in Qatar . Sarebbe strano il contrario visto che, dopo aver lasciato il Chelsea, ha cominciato a giocare e segnare con continuità, raccogliendo cinque presenze in Nazionale (2 gol) da ottobre a giugno. La concorrenza in attacco è qualificata perché Southgate, a parte un esperimento primaverile di difesa a tre, gioca con il 4-2-3-1: Abraham dovrà vedersela con il totem-capitano, Harry Kane , e forse pure con Sterling per un unico posto in squadra. Ma in un mese intenso, potrà ritagliarsi il suo ruolo. A patto che recuperi la migliore condizione: in questo senso la partita di martedì scorso è sembrata incoraggiante, anche più della serata di Torino in cui aveva messo la testa sul pareggio. A Udine, quando per la prima volta sentirà davvero la concorrenza di Belotti, cercherà di mettersi in mostra per rasserenare Mourinho e impressionare Southgate.

Scalata

E’ molto più dura la corsa di Smalling. A Tirana, mentre festeggiava la Conference League appena vinta, il miglior difensore della Roma aveva parlato chiaro: «Credo che Gareth (il ct appunto, ndr) abbia altri progetti per il Mondiale. Io comunque sono sereno e darò sempre il meglio, poi vedremo». Smalling non ha mai dato l’addio alla Nazionale. Ma non viene convocato dall’ottobre 2017. La sua ultima presenza risale addirittura al giugno precedente, quando giocò 90 minuti contro la Scozia nelle qualificazioni mondiali. Il ct già allora era Southgate. Che però preferì rinnovare il gruppo e, anche a causa delle difficoltà di Smalling nel Manchester United, ha spostato la sua attenzione altrove. Ma siccome anche Southgate è stato un difensore centrale, si sarà reso conto che un “quarto” di esperienza può fargli comodo in Qatar per accompagnare i tre che si giocheranno il posto da titolare, cioè Maguire, Stones e il milanista Tomori. Tra l’altro Maguire nel Manchester United di Ten Hag è finito in panchina: dopo le prime due partite di campionato, entrambe perse, il nuovo allenatore ha utilizzato la coppia Varane-Martinez e ha vinto tre volte su tre. E allora chissà.

Pattuglia

Un altro romanista che spera è Roger Ibanez, grazie a tre passaporti: brasiliano, uruguaiano e italiano. In questo mese dovrebbe completare le pratiche per essere naturalizzato in Italia, quindi diventerebbe convocabile per la Nazionale di Mancini. Lavorando con Mourinho, Ibañez è diventato uno dei migliori difensori del campionato. Il ct lo sta seguendo e valuta se chiamarlo già per le partite di settembre, anche per allontanare l’ipotesi preferita dal calciatore: il Brasile.