Roma, guida Pellegrini: il capitano non riposa mai

ROMA - Se anche potesse cambiare, gestire, al capitano Mourinho non rinuncerebbe mai. Figurarsi oggi, con cinque infortunati a casa e due nuovi arrivi che devono integrarsi: Lorenzo Pellegrini è il pannello solare in tempi di crisi di energetica, è un sorso d’acqua fresca dopo una passeggiata nel deserto. Non ha ancora segnato in qtesto campionato ma è stato sempre dentro alle partite, non solo per aver tirato tre calci d’angolo che hanno fruttato altrettanti gol. Ma per la lucidità e la pazienza con la quale si è dedicato alla Roma, tanto da centrocampista quanto qualche metro più avanti, dove gli piace di più.

A Udine continuerà ad agire sulla trequarti, duettando con Dybala. Ecco, il feeling tecnico e personale con il grande colpo dell’estate cresce allenamento dopo allenamento. Ancora i due non hanno concesso numeri strabilianti, in coppia, ma presto impareranno a sfruttarsi meglio l’uno con l’altro. Ne beneficeranno loro, ne beneficerà Abraham, ne beneficerà la Roma. Che a partire dal match contro l’Atalanta, prima della sosta, al terzetto aggiungerà Zaniolo come opzione. E che già stasera potrà utilizzare una riserva chiamata Belotti, per il quale proprio Pellegrini si è speso molto: lo ha spinto ad accettare il contratto con la Roma, chiedendogli di non firmare per altri club.

Ricorsi

Pochi mesi fa, alla Dacia Arena, Pellegrini salvò la Roma a tempo scaduto da una (meritata( sconfitta. Non tremò davanti all’idea di tornare sul dischetto dopo aver sbagliato il rigore con la Juventus e venne premiato dal coraggio: 1-1 e punto dignitoso riportato indietro. Stavolta Mourinho si augura di non penare così tanto, al di là del risultato. Per mantenere il primato in classifica, magari anche scrollandosi di dosso l’Atalanta, la Roma è obbligata a fare di più.

Le scelte

In Friuli, dove la squadra è atterrata ieri nel tardo pomeriggio, la formazione è obbligata per nove undicesimi. Il terzetto Mancini-Smalling-Ibañez, quello offensivo Pellegrini-Dybala-Abraham, la coppia di mediani Cristante-Matic, senza contare il portiere Rui Patricio. I dubbi sono nell’abbondanza delle fasce, dove alla fine Mourinho potrebbe rilanciare Karsdorp e Spinazzola, chiedendo poi a Celik e a Zalewski di cominciare la partita giovedì prossimo in Bulgaria, contro il Ludogorets.

Eccolo

Belotti partirà dalla panchina, pronto a giocare una mezz’ora se necessario dopo il breve esordio contro il Monza. Ma la novità assoluta del gruppo è la prima convocazione di Mady Camara, ingaggiato a inizio settimana dall’Olympiacos. "Non ha i novanta minuti nelle gambe - ha spiegato Mourinho - e non conosce ancora gli automatismi che servono ai nostri centrocampisti. Ma sarà con noi e potrebbe giocare un pezzo di partita. Nei primi allenamenti ha già sorpreso molti compagni per le sue qualità. Io non sono stupito perché lo conoscevo già: abbiamo analizzato bene il suo profilo prima di sceglierlo". Aggregati alla spedizione anche i giovani Volpato e Keramitsis, oltre all’ex capitano della Primavera, Filippo Tripi, che ormai non è più in età per giocare tra i giovani (è nato nel 2002). I due sono alla prima chiamata stagionale. Volpato, in gol lo scorso anno contro il Verona e piuttosto brillante nel precampionato, era un po’ sparito dai radar di Mourinho. A Udine, in assenza di tanti compagni, potrebbe avere una chance nella ripresa.