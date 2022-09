Roma, nel pomeriggio subito in campo. Infortunio Abraham, solo contusione alla spalla

ROMA - Buio in casa Roma. La squadra di José Mourinho è stata battuta dall'Udinese per 4-0 perdendo così la testa della classifica dopo la quinta giornata di campionato. Brutta sconfitta per la Roma, ma che può essere subito riscattata in Europa League. La squadra domani pomeriggio alle 16 scenderà in campo a Trigoria per cominciare la preparazione al match contro il Ludogorets. Bollettino medico: solo una forte contusione alla spalla per Abraham, costretto a uscire nel secondo tempo dopo una dolorosa caduta.