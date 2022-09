Roma, cosa sta succedendo a Karsdorp

ROMA - Salvate il soldato Karsdorp. Anzi, si salvi da solo. Il pilastro della fascia destra delle ultime stagioni non sta vivendo un momento brillante, anzi, è uno dei giocatori meno in forma della Roma e che in campo non sta rendendo quanto potrebbe e dovrebbe. Il terzino olandese sta trovando molte difficoltà a imporsi, con leggerezze ed errori che hanno inciso nel rendimento della squadra in questo avvio di campionato. Vedi il primo gol subito dalla squadra di Mourinho a Udine: una grave disattenzione e un eccesso di sicurezza che sono costati caro alla squadra, con i sentiti ringraziamenti di Udogie e degli uomini di Sottil che dopo soli cinque minuti dall’inizio della partita hanno trovato la strada spianata verso una vittoria definita poi «storica» dal dt Marino.

Mourinho insoddisfatto Karsdorp ha cominciato la stagione con il freno a mano tirato. Contro l’Udinese una delle peggiori partite degli ultimi anni, nella gara precedente novanta minuti in panchina e nella sfida contro la Juventus la sostituzione al 62’, con l’ira di Mourinho per la sua prestazione e quella della squadra nel primo tempo. «In questa stagione i giocatori sanno di avere della concorrenza - aveva detto lo Special One al termine della partita - Karsdorp dell'anno scorso è una storia, quest’anno non sta bene, e allora “arrivederci amico”, entra Celik». Un messaggio più chiaro non esiste. Se nelle ultime stagioni l’olandese era il titolare inamovibile della fascia destra per mancanza di opzioni di livello, adesso Mou può fare affidamento anche sull’esterno turco che ha dimostrato di essere entrato bene nei meccanismi di squadra. Contro il Monza Celik si è giocato le sue carte, adesso è più di un’alternativa per le prossime partite.