Mourinho: "Il ko con l'Udinese un'eccezione. Sarà una Roma arrabbiata"

ROMA - L'avventura della Roma in Europa League si apre con una trasferta. La squadra di José Mourinho è volata in Bulgaria, a Razgrad, per sfidare domani sera alle 18.45 il Ludogorets di Ante Simundza. Questo pomeriggio il tecnico della Roma dall'Hotel che ospita i giallorossi in Bulgaria è intervenuto in conferenza stampa insieme a Mile Svilar per presentare la sfida.

Quali sono le squadra favorite? “Difficili parlare di favorite, massimo rispetto per Ludogorets ed L'HJK di Helsinki. Molto difficile pronosticare risultati, così come in Champions. Non abbiamo intenzione di risparmiare giocatori per il campionato, sappiamo l’importanza della partita”.

Come si aspetta che giocherà il Ludogorets?

"Dobbiamo essere pronti a tutto, è difficile dirlo. Il Ludogorets è una squadra esperta in Europa. Ci aspettiamo delle difficoltà. Per esperienza quando si inizia bene è più semplice finire bene, noi vogliamo vincere e non retrocedere in Conference League. Cercheremo di imporre il nostro gioco, siamo qui per vincere”.

La Roma viene da una brutta sconfitta, si aspetta una reazione?

“La partita domani inizierà 0-0, mentre ad Udine abbiamo iniziato 1-0 e questo fa la differenza. Nel calcio può succedere. Anche per questo la mia reazione con i ragazzi è stata abbastanza placata. Il risultato non è stato proprio meritato, avevano fatto 4 tiri in porta. Domani e forse il Ludogorets vedrà quanto siamo affamati”.

La situazione infortunati?

"Non voglio parlarne".

Domani si apre un altro capitolo in Europa, dopo la Conference.

“Siamo qui perché lo scorso anno abbiamo vinto la Conference e in campionato ci siamo classificati sesti, quindi ce lo meritiamo. Non ci poniamo obiettivi, se non quello di arrivare primi nel girone”.