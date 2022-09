Belotti, il vero debutto in Europa con la Roma

RAZGRAD - Nell’esordio europeo della Roma tocca ad Andrea Belotti . Abraham non è neppure partito con la squadra, deve recuperare dalla contusione alla spalla riportata nella serataccia di Udine. Per il Gallo è la prima partita in Europa vera, finora con il Torino aveva partecipato solo ai preliminari. Nel 2019 con i granata fallì la qualificazione alla fase a gironi, dopo due turni trovò sul percorso il Wolverhampton di Rui Patricio , oggi suo compagno di squadra nella Roma, al quale segnò due reti, che non bastarono per arrivare al tabellone principale di Europa League. Adesso Belotti entra dalla porta principale, con la squadra di Mourinho tra le favorite della competizione. Dopo un’estate trascorsa ad aspettare la Roma, accettando un contratto inferiore rispetto a quello che gli aveva proposto Cairo per restare, stasera è la sua grande occasione. Finora solo una manciata di minuti contro Monza, quando ha sfiorato il gol e il secondo tempo impalpabile contro l’Udinese. In Bulgaria guida l’attacco che domenica scorsa aveva faticato tanto.

Incognita bulgara

La Roma deve cancellare la brutta sconfitta di Udine e da vincitrice della Conference League parte per essere protagonista. L’esordio contro il Ludogorets, secondo in classifica nel campionato bulgaro, con due partite in meno rispetto al Cska Sofia capolista, nasconde molte insidie, la squadra è rimasta in ritiro in Romania a Targoviste, a 40 chilometri dallo stadio di Razgrad, i giocatori non hanno neppure fatto il sopralluogo sul terreno di gioco. Tocca a Belotti, la prima da titolare, con la condizione fisica che cresce, dopo aver lavorato per tutta l’estate da solo. Per arrivare al top ha bisogno di aggiungere minutaggio. Perché fino alla sosta del 25, con tanti impegni ravvicinati, non c’è tempo fare un lavoro atletico specifico.

Voglia d'Europa

Il Gallo ha fortemente voluto la Roma, rifiutando tutte le altre soluzioni che gli si erano prospettate, non solo la conferma con il Torino, ma ha scelto di vestire la maglia giallorossa dopo essersi emozionato per la vittoria in Conference League e per vivere una serata come questa. A Udine ha giocato al fianco di Abraham, contro i bulgari guiderà l’attacco da solo, con l’assistenza di Pellegrini e Dybala. Mourinho lo ha voluto per creare una alternativa ad Abraham, dopo aver ritenuto Shomurodov non all’altezza per fare la prima punta. Lo Special One spera che con un centravanti di ruolo possa migliorare l’attacco giallorosso, che a Udine, come in diverse partite della scorsa stagione, aveva fatto registrare preoccupanti black out.