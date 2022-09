Belotti con Dybala, ritorno al passato: l'ultima volta insieme nel 2014

ROMA - Belotti-Dybala, ritorno al passato. Oggi i due giocatori sono scesi in campo insieme con la stessa maglia, quella della Roma che ha sfidato il Ludogorets in Bulgaria per la prima giornata del girone di Europa League. Un ritorno al passato visto che i due hanno giocato insieme al Palermo, facendo grandi cose con la maglia rosanero. Dybala e Belotti non giocavano una gara ufficiale partendo titolari insieme dal 6 dicembre 2014: si giocava Torino-Palermo 2-2 di Serie A, in cui andò anche a segno Dybala. Oggi di nuovo insieme, la prima delle tante partite che giocheranno con la maglia della Roma.