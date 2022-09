Pellegrini: "Dobbiamo ricompattarci senza perdere entusiasmo"

ROMA - Clamorosa sconfitta della Roma in Bulgaria contro il Ludogorets. La squadra di casa ha battuto i giallorossi 2-1 grazie alla reti di Cauly e Nonato: a nulla è servita la rete di Shomurodov realizzata per il momentaneo pareggio. Al termine del match José Mourinho è intervenuto sul sito del club: “Abbiamo avuto tante occasioni. Ora dobbiamo ricompattarci che lunedì già dobbiamo tornare in campo. Oggi volevamo vincere, abbiamo mancato tante occasioni più che per errori difensivi“.