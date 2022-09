Santon lascia il calcio: "Sono costretto, il mio corpo non ce la fa più"

ROMA - Davide Santon lascia il calcio giocato. L'ex terzino giallorosso ha rilasciato una intervista a TuttomercatoWeb dove ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a dire addio al calcio: "Sono costretto a smettere di giocare. Non per non aver avuto offerte, non per altro, ma perché il mio corpo, con tanti infortuni avuti in passato, non ce la fa più. Sono costretto a farlo. Non voglio, ma devo".