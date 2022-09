Roma, Mourinho sorride: Abraham recuperato per l'Empoli

ROMA - La Roma è alla ricerca di una vittoria contro l'Empoli per dimenticare e lasciarsi alle spalle i due ko contro Udinese e Ludogorets. E certamente la notizia arrivata a Mourinho sulle condizioni di Tammy Abraham non può che farlo sorridere. Il centravanti inglese ha recuperato del tutto dal trauma contusivo alla spalla sinistra che lo ha costretto a uscire prima dalla gara di Udine e al forfait nella prima sfida di Europa League. Nella gara in Bulgaria la Roma ha deciso di non rischiarlo, lasciandolo a Trigoria per continuare il recupero. Ma per domani, ripresa degli allenamenti, il centravanti numero nove è pronto a tornare: si allenerà con il gruppo e domenica partirà per Empoli. Abraham c'è e giocherà titolare, per aiutare la squadra e Mourinho a lasciarsi alle spalle una settimana da incubo.