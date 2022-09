Roma, Zaniolo e Abraham partiti per Empoli. Out Zalewski e Karsdorp

ROMA - Esattamente venti giorni dopo l'infortunio alla spalla nel match contro la Cremonese Nicolò Zaniolo è tornato ufficialmente a disposizione di Mourinho. La Roma questo pomeriggio alle 17 ha preso un volo da Firenze per poi raggiungere con il pullman Empoli, dove domani sera sarà impegnata per il match di campionato. La buona notizia per Mourinho è il rientro tra i convocati di Zaniolo, partito con la spalla dopo aver svolto gli ultimi due giorni di allenamenti (ieri e la rifinitura di oggi) insieme alla squadra. I problemi alla spalla sono passati, il ragazzo domani potrà scendere in campo, probabilmente a partita in corso, per aiutare i suoi a ritrovare una vittoria che manca da due match tra campionato ed Europa League.