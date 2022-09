Roma, difesa sotto esame: Mancini rischia il posto

ROMA - La prima con i gradi di internazionale. Roger Ibañez cerca di cancellare le ultime partite buie, nelle quali la difesa della Roma non per caso è affondata, e spera di festeggiare la convocazione del Brasile, che ha anticipato il nostro ct Mancini intenzionato a naturalizzarlo per l’Italia. Ibañez è stato uno dei migliori in questo inizio di stagione e a Empoli dovrà riprendere il cammino interrotto domenica scorsa a Udine. Capitano ai difensori le serate storte, l’importante è mantenere solidità mentale per guardare oltre ed evitare nuovi errori.

In fondo vale anche per Smalling , che ha vissuto un incubo proprio nella partita sbagliata: alla Dacia Arena c’era il ct inglese Southgate in tribuna, che da anni lo snobbava e stava pensando di richiamarlo in servizio in tempo per il Mondiale. Chissà se la sconfitta contro l’Udinese, nella quale anche Abraham è stato deludente, lo ha dissuaso. Di sicuro Smalling, per come ha giocato in tutto il 2022, non merita di essere scartato per un paio di defaillance. Sarà lui, che finalmente ha trovato un po’ di continuità grazie alla buona condizione fisica, a dover guidare la difesa anche a Empoli. E’ il primo a non spiegarsi il blackout della scorsa settimana, che ha seguito un lungo periodo di impermeabilità: dopo aver incassato appena un gol su punizione (Vlahovic della Juve) nelle prime quattro partite stagionali, la Roma è stata impallinata da Udinese e Ludogorets senza quasi opporre resistenza.

Mancini in discussione

L’idea di riscatto vale a maggior ragione per il terzo uomo, quello che rischierebbe il posto in caso di virata sulla difesa a quattro. Gianluca Mancini, fresco di ricco rinnovo del contratto, è stato sottoposto a un trattamento insolito da Mourinho: tre volte sostituito per ragioni tattiche in cinque partite. E’ successo a Torino contro la Juve, durante l’intervallo, e poi di nuovo a Udine e Razgrad, quando la Roma ha rinunciato a un difensore per cercare di risalire la corrente. Curiosamente, dopo un’annata in cui le sue ammonizioni erano diventate una costante quasi comica, Mancini in questo primo mese di partite non ha beccato neanche un cartellino giallo. Resta comunque uno dei pretoriani di Mourinho, un leader utile per l’allenatore nello spogliatoio, quindi non verrà mai messo da parte.

Alla Roma gira male, ai tifosi anche di più

Rui Patricio, il ritorno

Mancini, come Rui Patricio. Che ha sbagliato più volte a Udine, è vero, ma è sempre il portiere titolare. E’ andato in panchina in coppa secondo un’alternanza che era stata decisa già da qualche settimana, non certo per punizione. E stasera al Castellani tornerà al suo posto. La sua principale qualità, il motivo principale per cui è stato scelto, è la costanza di rendimento: non è il tipo di portiere che si abbatte per un errore. Ne ha fatti anche lo scorso anno, alcuni anche decisivi per i risultati (Sassuolo, Bodø) ma si è sempre rialzato, diventando determinante per la conquista della Conference League.

Le mosse di Mourinho per far ripartire la Roma

Roma, il caso a Trigoria

Non è del portiere insomma che Mourinho si preoccupa. E’ allarmante invece la catena di infortuni muscolari che si stanno susseguendo: dopo El Shaarawy e Kumbulla, si sono fermati Zalewski e Karsdorp. Cosa sta succedendo a Trigoria?