Damiano dei Maneskin pazzo di Dybala: ecco la Mask pubblicata sui social

ROMA - Damiano dei Maneskin non ha mai nascosto la sua passione per la Roma, tanto da aver assistito numerose volte alle partite all'Olimpico ma anche alla finale di Conference League a Tirana. Per il frontman del famoso gruppo italiano il suo tifo per la Roma non è un segreto, così come la sua passione per Paulo Dybala adesso proprio nella squadra giallorossa. A tal punto che oggi Damiano ha pubblicato una storia Instagram con una sua foto mentre imita la Joya esultare: Dybala Mask e il tag per il calciatore argentino che ha immediatamente ricondiviso la foto sul proprio profilo. Oggi la Roma sfiderà l'Empoli in trasferta, chissà che Damiano non possa essere all'Olimpico giovedì per la gara contro l'Helsinki e il match di domenica contro l'Atalanta.