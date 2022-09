Roma, dubbio in mezzo: c’è l’opzione Camara

ROMA - C’è un’idea soffusa e sotterranea di difesa a quattro. Mourinho la sta provando tutti i giorni, da prima della partita di Udine, perché la vuole pronta all’uso quando la Roma ha bisogno di cambiare marcia e perché forse in cuor suo pensa di riproporla un giorno dall’inizio. Non è detto, tutt’altro, che succeda a Empoli, dove la squadra è arrivata ieri sera dopo un volo charter per Firenze e il successivo trasferimento in pullman. La grande novità è il recupero di Zaniolo, tornato in gruppo da un paio di giorni e quindi arruolabile per la trasferta. A tre settimane esatte dall’infortunio capitato contro la Cremonese, come promesso.

Roma, gli assenti Mancano invece le alternative sugli esterni: oltre a Zalewski, Mourinho perde Karsdorp per il problema muscolare che lo aveva già escluso dall'impegno contro il Ludogorets. Dunque conferma per il turco Celik a destra e automatico rientro di Spinazzola a sinistra. Entrambi sono chiamati a una partita di maggiore sostanza e qualità rispetto alle precedenti.

Mourinho, il dubbio Fin qui ok, ci siamo. Ma in caso di difesa a tre, chi comporrà la coppia di centrocampo? Matic sembra sicuro del posto, perché è un riferimento insostituibile dell’allenatore sul campo e anche nelle ultime due serate, in cui la difesa ha imbarcato sei reti, è sembrato quasi sempre lucido. Non altrettanto Cristante, che infatti è insidiato dall’ultimo arrivato Camara. Per il guineano sarebbe la prima volta dall’inizio, dopo gli spezzoni di esordio dell’ultima settimana. La ratio L’avvicendamento risponderebbe alla logica di un centrocampo più completo, nel quale la regia compassata di Matic sarebbe abbinata alla forza dinamica di Camara. Ma è bene ricordare che giovedì scorso, a Razgrad, Mourinho ha sostituito al 75’ entrambi i centrocampisti titolari, inserendo simultaneamente Camara e Bove, come se volesse gestire le energie in vista della partita di Empoli. Lo stesso Bove, tra l’altro, è segnalato in forte crescita e potrebbe avere spazio, magari nel secondo tempo.