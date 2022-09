Roma, al Castellani c’è l’onda giallorossa

ROMA - Il monday night non ferma I tifosi, così come i due risultati negativi che hanno fermato la Roma prima in campionato, poi in Europa League. Non è una novità per chi segue le vicende giallorosse, i tifosi non hanno mai smesso di sostenere la squadra e anche al Castellani di Empoli sono pronti all’invasione per sostenere gli uomini di Mourinho alla ricerca di una vittoria scaccia problemi. Saranno circa quattromila i romanisti che oggi invaderanno la città toscana per occupare la Curva sud e la tribuna laterale sud dell’impianto che stasera ospiterà l’ultimo match della sesta giornata di campionato. L’ennesimo bagno d’amore di questo avvio di stagione tra partite giocate all’Olimpico e in trasferta. I romanisti hanno sempre accompagnato la Roma anche fuori dalle mura amiche: oltre duemila a Salerno nella prima giornata di campionato, poi circa lo stesso numero a Torino per la sfida contro la Juventus, in tremila a Udine e ben seicento a Razgrad, in Bulgaria, per la prima di Europa League contro il Ludogorets.