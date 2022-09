Pjanic: “Roma la miglior scelta della carriera, ma la squadra veniva smontata”

ROMA - Miralem Pjanic è tornato a parlare della Roma. L’ex centrocampista giallorosso, ora nello Sharjah, squadra emiratina, ha ripercorso l’avventura capitolina, togliersi qualche sassolino dalla scarpa per la gestione del club giallorosso durante la sua permanenza. Queste le sue parole a Dazn: “Roma è stata la scelta più importante della mia carriera, inizialmente non ero molto convinto di andare in Italia. Loro mi volevano fortemente ai tempi. Ho passato 5 anni bellissimi, una società e un club straordinario ma purtroppo non abbiamo vinto nulla. Mancava solo la costanza di tenere giocatori, in quel periodo smontavano molto la squadra. La Roma ha meritato di vincere la Conference, ha trovato una stabilità con questa dirigenza. Mourinho sa gestire questa piazza”.