Roma, un tifoso speciale: Sylvester Stallone posa con la maglia giallorossa

ROMA - La Roma ha un tifoso in più. E che tifoso. Perché tutti conoscono Sylvester Stallone , il famosissimo attore celebre soprattutto per le saghe su Rambo e Rocky Balboa. Ecco, l'Italoamericano adesso ha una maglia della Roma tutta sua e ha esibito il regalo personalizzato con il suo nome e cognome e il numero 12 in una foto su una terrazza capitolina.

Sylvester Stallone è a Roma per il lancio di Paramount+ che si terrà questa sera a Cinecittà, in un evento esclusivo. Dopo aver partecipato al Gran Premio di Monza in veste di testimonial per la sua nuova serie Tulsa King, uno dei titoli di punta della nuova piattaforma Paramount+, Stallone è stato accolto nella capitale anche dalla Roma che non ha mancato di regalargli la maglia giallorossa.