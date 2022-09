Roma-Atalanta diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma è pronta ad affrontare il secondo big match di questa stagione. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 18 sfiderà l'Atalanta di Gasperini reduce da un avvio di campionato più che positivo. Tutto esaurito all'Olimpico, oltre 60mila tifosi sosterranno la squadra reduce dal successo in Europa League contro l'Helsinki. La Roma vuole continuare la striscia di risultati utili , per scalare la classifica e arrivare alla sosta delle nazionali nel migliore dei modi.

17:09

Mourinho, premio di miglior tecnico di agosto

Poco prima del fischio d'inizio del match José Mourinho ha ricevuto il premio di miglior allenatore di agosto. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di

comportamento/fair play tenuto durante le gare.

17:00

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Faticanti.

All. José Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund.

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Boga, Lookman, Mailovsyi, Ruggeri, Soppy.

All. Gian Piero Gasperini.

16:45

Roma, avvio diesel per Abraham

Tammy Abraham ha segnato lo stesso numero di reti rispetto alla scorsa stagione di Serie A dopo sei gare giocate (due): infatti, solo il 21% delle sue marcature nella competizione sono state realizzate prima del mese di novembre (quattro su 19).

16.30

La Roma in cerca di gol

La Roma migliora in classifica ma cala nei gol fatti. Mourinho sta studiando la migliore strategia per dare maggiore freddezza e cinismo ai suoi attaccanti. La Roma ha un punto in più (13 vs 12) rispetto alle prime sei partite giocate nello scorso campionato, ma annovera meno gol fatti (otto vs 14) e meno gol subiti (sei vs otto) rispetto a un anno fa.

16.25

La Roma cerca il tris

Mourinho cerca il tris contro l'Atalanta. La Roma ha infatti vinto le ultime due partite di campionato contro i bergamaschi, e non arriva a tre successi di fila dal periodo 2009-2011, con Claudio Ranieri e Luis Enrique in panchina. Contestualmente, la Roma cerca il tris anche di vittorie consecutive dopo i successi contro Empoli e Helsinki.

16:15

Dove vedere Roma-Atalanta in tv

La partita di questo pomeriggio tra Roma e Atalanta sarà visibile sulla piattaforma Dazn o in alternativa sul canale di Sky 214 "Zona Dazn", tramite l'app presente su Sky Q. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Calcio d'inizio alle 18.

16:00

Bagno d'amore all'Olimpico

La Roma è pronta a sfidare l'Atalanta con l'incredibile supporto dei tifosi. Oltri 60mila romanisti saranno sugli spalti per soostenere la squadra e spingerla alla vittoria: quello di oggi è il quinto sold out stagionale all'Olimpico.