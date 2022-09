Mourinho: "È tosta con i tanti infortuni ma non dobbiamo piangere"

ROMA - La Roma è pronta a sfidare l'Atalanta nella sesta giornata di campionato. La squadra di Mourinho scenderà in campo alle 18 sotto gli occhi di oltre 60mila tifosi che hanno riempito l'Olimpico per il quinto sold out stagionale. A pochi minuti dal fischio d'inizio José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn.