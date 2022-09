Mourinho (all.) 6

Perde una partita assurda ma avrebbe meritato almeno il pareggio. Il suo errore è la scenata a inizio ripresa che paga con l’espulsione. Del resto la domenica era nata male con il forfait improvviso di Dybala.

Rui Patricio 6

Quasi invisibile: prende un gol e basta.

Mancini 6,5

Benino. Esce solo per ragioni tattiche nell’assalto della disperazione.

Zalewski (42’ st) sv

Non stava bene. Che disdetta per la Roma. In quei pochi minuti produce tantissimo.