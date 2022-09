Roma, Karsdorp si è operato: rientro in 5-6 settimane

ROMA - Intervento riuscito per Rick Karsdorp. L'esterno giallorosso è stato operato oggi a St. Moritz, in Svizzera, presso la Klinik Gut. L'olandese aveva riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro (lo stesso operato nel 2017). I tempi di recupero stimati sono di circa 5-6 settimane. "Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale - scrive la Roma in un comunicato ufficiale - l’intervento, effettuato dal professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per poi iniziare a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini."