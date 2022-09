Roma, il difficile rinnovo di Zaniolo: tutti gli ostacoli da superare

ROMA - La sosta delle nazionali per la Roma (e non solo) è come sempre uno dei momenti migliori della stagione per fare il punto della situazione sul presente e il futuro. Due settimane senza partite e trasferte, ma naturalmente allenamenti e dialoghi per progettare le nuove mosse extra campo. Quindi i primi ragionamenti sul mercato invernale - ma ci sarà tempo di parlarne anche durante la pausa del mondiale - e i discorsi legati ai rinnovi di quei giocatori che hanno situazioni contrattuali delicate. Come Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Nicola Zalewski: Due giovani e due senatori, i primi tre con scadenza nel 2024, l’ultimo con un anno in più sull’accordo. La volontà della Roma è di trovare presto un accordo con tutti e quattro.

Contatto per Zaniolo Naturalmente il tema più importante riguarda Zaniolo. Un argomento che si trascina da quasi un anno e che adesso dovrà inevitabilmente essere discusso dalle parti. «Trenta minuti fa ho chiamato Vigorelli dicendogli che dobbiamo cominciare ad organizzare i nostri meeting per non alimentare troppe voci». Così Tiago Pinto nella conferenza di due settimane fa aveva parlato della situazione del 22 giallorosso, sottolineando il contatto avuto con l’agente del giocatore per cominciare a discutere del rinnovo. Il primi discorsi partiranno durante la sosta, probabilmente prima del weekend. Sarà uno dei tanti colloqui che Pinto avrà con Vigorelli per impostare una trattativa non certo semplice. Dalla durata del contratto (2027) allo stipendio (circa 4 milioni netti a stagione), fino al possibile inserimento di una clausola rescissoria: tanti temi andranno affrontati in una trattativa che già troppe volte è stata rinviata, per un motivo o per un altro. Di certo la volontà delle parti è quella di riuscire ad accordarsi per proseguire insieme il percorso di crescita sia della Roma sia del ragazzo che sta finalmente ritrovando la condizione pre-infortuni.