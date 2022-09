Pellegrini lascia il ritiro della Nazionale: torna a Roma per recuperare

ROMA - La Nazionale ha deciso: Lorenzo Pellegrini lascerà il ritiro e non farà parte della spedizione azzurra per le due sfide di questa sosta valide per la Nations League. Il capitano della Roma rientrerà già oggi a Trigoria per cominciare la riabilitazione per il problema al flessore della gamba sinistra avvertito nel secondo tempo della sfida di domenica scorsa contro l'Atalanta. Lo staff medico azzurro ha verificato le condizioni del giocatore e dato il via libera al rientro nella capitale. Al suo posto è stato convocato Frattesi. Mourinho spera di averlo a disposizione per la sfida del primo ottobre contro l'Inter.