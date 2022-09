Bruno Peres cuore giallorosso: torna a Roma e "sfotte" la Lazio VIDEO

ROMA - Certi amori non finiscono. È il caso di Bruno Peres che nonostante abbia lasciato la Roma da una stagione e mezzo non dimentica la sua passione per i colori giallorossi. Così appena può torna nella capitale per ripercorre le vie che ha vissuto per tanti anni. In questi giorni il terzino brasiliano si trova a Roma insieme alla sua famiglia e la sua fidanzata quest'oggi ha pubblicato un video che sta facendo il giro dei telefoni dei romanisti. Nelle immagini si vede infatti Peres tenere in braccio la figlia Ilary e muoverla al coro di "Chi non salta è della Lazio". A cantare anche la compagna Glenda, tifosa e legata alla capitale.