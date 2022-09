Dybala torna giovedì: un solo allenamento prima di Inter-Roma

ROMA - Gestione prevedibile, prospettive intriganti. Paulo Dybala ha saltato la prima amchievole dell’Argentina a Miami, contro l’Honduras, ma resta nel gruppo perché può servire ancora alla patria. Può servire la, patria. «Ho preferito non utilizzarlo per non rischiare - ha spiegato il ct Scaloni -, dal momento che veniva da un affaticamento muscolare. Ma conto che possa giocare martedì contro l’Honduras». E’ una specie di investitura di cui la Joya aveva bisogno, in un periodo di decisioni delicate. In realtà saranno già le 8 del mattino di mercoledì, in Italia, quando l’Argentina entrerà in campo alla Red Bull Arena di Hoboken, sobborgo di New York. Questo significa che Dybala, anche partendo nel primo pomeriggio americano, tornerà a Roma giovedì. Per poi allenarsi soltanto venerdì, alla vigilia della partita contro l’Inter, appena in tempo per salire sull’aereo che porterà la squadra a Milano. La società si sta muovendo per capire se sia possibile accorciare i tempi di viaggio, magari condividendo con le altre squadre italiane interessate un volo charter che decolli dagli Stati Uniti subito dopo la partita.

Dybala, c’è ottimismo Non è la situazione ideale. Ma poteva andare peggio. Quando Dybala si è fermato nel riscaldamento contro l’Atalanta, Mourinho ha temuto di perderlo per un mese. In verità è stato bravo il giocatore, il campione, a capire cosa stesse accadendo: «Se avessi giocato quella partita mi sarei fermato a lungo. Così invece posso rientrare abbastanza velocemente». L’assenza ha pesato molto nell’immediato, visto che Abraham e compagni non riuscivano a segnare, ma può essere propedeutica alle prossime sfid. Qualche maligno ha pensato che Paolino, come lo chiama Mou, si sia risparmiato per andare in nazionale, a un mese dalle convocazioni per il Mondiale. Ma la cosa più importante è che Dybala, rinunciando all’Atalanta, si sia garantito un futuro clinico più sereno.