Mourinho, è una Roma slim fit: il turnover non prende piede

ROMA - La differenza tra la teoria e la pratica, tra la carta e il campo, è negli usi e costumi di un allenatore: la Roma ha investito su un gruppo di svincolati di lusso per migliorare la rosa, aggiungendo gente di livello come Dybala, Matic, Wijnaldum e Belotti. Ma per un motivo o per un altro, José Mourinho non ha cambiato le sue abitudini: nelle prime sette giornate di campionato ha scelto solo 15 giocatori diversi nella formazione titolare. E uno di loro, Kumbulla, si è infortunato dopo pochi minuti di gioco contro il Monza. E

Il confronto Dopo la sosta forse le cose cambieranno. La squadra cioè potrà svelare nuove risorse, dallo stesso Belotti al guineano Camara passando per El Shaarawy, per non parlare di Wijnaldum che sarà disponibile da gennaio. Ma per il momento la Roma è la squadra più immutabile del campionato. Come potete osservare nella classifica a fianco, Mourinho precede di una lunghezza Giampaolo della Sampdoria nella ricerca di una stabilità generale. I grandi sconvolgimenti peraltro non sono indicatore di salute tecnica: il Monza, che ha già sostituito l’allenatore, ha già testato più di due squadre, con 24 titolari diversi. Record provvisorio della Serie A. La Fiorentina, esasperando il turnover per seguire la linea Italiano, è arrivata a 22 ma non ha ottenuto risultati esaltanti. E la Juventus, la più evidente delusione di questo avvio, è arrivata a 21 uomini. Forse la virtù come sempre sta nel mezzo: le due capofila, Atalanta e Napoli, hanno rispettivamente ruotato 19 e 18 elementi della rosa. Un compromesso funzionale.