Roma, Matic replica a Keane: "Deve capire che il calcio è cambiato"

ROMA - Il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, ha concesso un'intervista al Times a margine della quale ha voluto rispondere alle critiche di Roy Keane sul suo conto. Non molto tempo fa, infatti, l'ex centrocampista irlandese aveva attaccato il serbo dopo le dichiarazioni d'affetto per le sue ex squadre: "Matic dice che il Manchester United è nel suo cuore, proprio come il Chelsea e il Benfica. Non possono essere tutti nel suo cuore questi club". Ad ogni modo, la risposta di Matic non si è certo fatta attendere: "Ho rispetto per quello che ha fatto in carriera (Keane, ndr), ma deve anche capire che il calcio è cambiato. Se ho giocato per il Chelsea non posso affermare di odiarlo. Come non posso arrabbiarmi quando parlo con la stampa dopo le partite. Il suo modo di comportarsi in campo, oggi, nella maggior parte dei casi sarebbe da cartellino rosso. Non puoi permetterti di tirare un pugno mentre ci sono tutte le telecamere del mondo che ti guardano. Il vero eroe si vede quando esci per strada e dici qualcosa, ma Roy è sempre stato molto gentile con me. Dunque, quello che dice in pubblico, ad essere totalmente onesto, non mi interessa più del necessario. So cosa ho fatto nella mia carriera e sono molto felice".