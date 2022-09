Totti compie 46 anni: ecco il messaggio di auguri della Roma

ROMA - Francesco Totti compie 46 anni. Il mondo social è assediato dai tifosi per gli auguri allo storico capitano della Roma, campione riconosciuto e tra le ultime vere bandiere della Serie A e non solo. Tantissimi messaggi di auguri per Totti, in primis quello della Roma: "Buon compleanno Francesco", con due cuori giallorossi e una corona sopra il una foto del capitano giallorosso di spalle e con la sua numero 10.