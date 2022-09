Roma, Zingaretti conferma: “Situazione stadio sulla strada giusta”

ROMA - La Roma continua a lavorare per presentare il progetto stadio a Pietralata. A ottobre il club giallorosso sottoporrà al Comune lo studio di fattibilitá per poi avviare il vero e proprio iter burocratico e amministrativo che porterà alla posa della prima pietra. Intanto quest’oggi Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha parlato del futuro stadio della Roma al Social Football Summit: "Mi sembra che tra la Roma e il Campidoglio si sia instaurato un rapporto positivo, di confronto, su binari giusti. Ora bisogna attendere che queste verità che vadano avanti. Ora sono solo un osservatore, ma sembra finalmente che siamo sulla strada giusta per arrivare a dama dopo tanti tentativi. Ricordo che ero presidente della provincia di Roma che se ne parlava".