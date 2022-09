Roma, Dybala va in tribuna con l’Argentina. Mourinho lo aspetta a Trigoria

ROMA - Paulo Dybala torna a Roma senza minuti giocati con l'Argentina. La Joya anche questa notte, nella gara giocata dall'Argentina contro la Giamaica a New York, non ha totalizzato minuti in campo: l'attaccante della Roma è rimasto a guardare dalla tribuna, come fatto nella prima sfida amichevole giocata dalla Seleccion. Adesso Dybala rientrerà nella capitale per per essere valutato dallo staff medico giallorosso per valutare le sue condizioni fisiche dopo i fastidi muscolari: domani sarà a Trigoria con la speranza di poter cominciare la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio contro l'Inter di Inzaghi.