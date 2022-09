Roma, Ibanez felice: esordio con il Brasile

ROMA - Buona la prima per Roger Ibanez con la maglia del Brasile. Il difensore giallorosso può festeggiare non solo per la convocazione con la Selecao ma anche per l'esordio con la maglia verdeoro nella sfida contro la Tunisia. Ibanez è sceso in campo al 78' del match al posto di Marquinhos facendo il suo esordio con il Brasile. Dopo una panchina nella precedente amichevole, per il centrale della Roma è arrivata la soddisfazione di esser diventato a tutti gli effetti un calciatore della nazionale verdeoro.