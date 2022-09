Roma, Mourinho aspetta Dybala: la formazione contro l'Inter

ROMA - Coraggio, Roma . José Mourinho utilizzerà soprattutto questo termine per preparare la partita contro l’ Inter , una volta che avrà riabbracciato tutti i nazionali. I risultati dello scorso anno, con tre sconfitte severe su tre tentativi tra campionato e Coppa Italia, devono servire da esempio di un atteggiamento totalmente sbagliato. In tutte le partite la Roma si comportò da vittima sacrificale, con l’arrendevolezza dei remissivi. Da qui il fragoroso sfogo negli spogliatoi in cui Mourinho tuonò contro i calciatori "che non giocherebbero nemmeno in Serie C". Ma stavolta non dev’esserci alcun complesso d’inferiorità. E sarà lo stesso allenatore a mandare un messaggio tecnico-tattico chiaro: si va a San Siro per giocare e provare a vincere, pur rispettando la rosa dell’Inter che è considerata superiore. Si può perdere ancora ma non si può rinunciare all’ambizione.

Tutti?

In quest’ottica è decisivo il ruolo di Paulo Dybala, che ieri notte ha affrontato la Giamaica con la nazionale argentina nell’amichevole di New York. Già stasera, come gli interisti Lautaro e Correa, Dybala tornerà in Italia e quindi da domani sarà a Trigoria. In base alle sue condizioni fisiche e atletiche, Mourinho deciderà se schierarlo sabato dal primo minuto. In questo caso, rivedremmo la Roma dei Quattro Meravigliosi sognata in sede di campagna acquisti e testata con profitto nell’amichevole del 20 luglio in Israele contro il Tottenham: Pellegrini, ieri rientrato parzialmente in gruppo a Trigoria e dunque arruolabile per la partita, riprenderebbe il suo posto nel cuore del campo, affiancato da Cristante o Matic, lasciando nell’altra metà campo il tridente composto da Dybala, Zaniolo e Abraham.

In forze

Le motivazioni di Dybala, che in estate è stato bloccato e poi mollato dall’Inter, sono un plusvalore di cui Mourinho terrà conto, nel valutare un possibile impiego dall’inizio. Ma una risorsa altrettanto importante verrà dalla freschezza di Zaniolo e Abraham: il primo ha lavorato duro, tra Trigoria e La Spezia, per smaltire la delusione della mancata convocazione azzurra; il secondo ha passato due partite in panchina con l’Inghilterra e freme per dimenticare gli errori sotto porta che hanno (in parte) determinato la sconfitta contro l’Atalanta.

