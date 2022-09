Roma, i giocatori al Meazza con un corno speciale

Un importante quotidiano sportivo ha scritto che avrei invitato, al “Maurizio Costanzo Show”, che riparte venerdì 30 settembre, Zaniolo. Ad esser sincero, non ci avevo pensato, anche se il giocatore mi incuriosisce e mi interessa come persona. Tra l’altro, non è la prima volta che penso di inserire ogni tanto qualche calciatore o qualche sportivo di rilievo in un talk show generalista. Forse non sarebbe sbagliato. Chissà che un giorno il “Maurizio Costanzo Show” non inviterà uno o più giocatori di calcio.