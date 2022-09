Roma, riecco l’incubo Dzeko: contro di lui Mourinho ha sempre perso

INVIATO AD APPIANO - La parola d'ordine è rispettare la tradizione positiva da ex iniziata lo scorso anno. Edin Dzeko sarà protagonista sabato pomeriggio contro la “sua” Roma esattamente come lo è stato nel 2021-22, quando l' Inter ha centrato (Coppa Italia compresa) tre successi su tre con i giallorossi. Le esigue speranze che Romelu Lukaku potesse recuperare in tempo per essere a disposizione contro la formazione di Mourinho sono definitivamente svanite ieri visto che Big Rom ha continuato il suo specifico lavoro di riatletizzazione sul campo.

A questo punto, a meno di un inatteso colpo di scena (dovrebbe tornare oggi in gruppo, cosa ieri sera non prevista), il belga vedrà dalla tribuna il match di sabato e magari rientrerà in panchina martedì contro il Barcellona oppure il sabato successivo a Reggio Emilia con il Sassuolo. Tra quarantott'ore al centro dell'attacco ci sarà il bosniaco che, dopo le due reti da ex della passata stagione, sogna il tris. Non per farsi rimpiangere e neppure perché ha il dente avvelenato con la Roma o i romanisti. Tutt'altro... La città eterna resterà per sempre la sua seconda casa e l'affetto del popolo giallorosso gli è rimasto addosso. Edin però sa che, per vincere qualche altro trofeo a Milano, l'Inter ha bisogno di ripartire forte dopo la sosta e con un suo gol “pesante” dimenticare il ko di Udine sarebbe più semplice.

Dzeko, 100 in Serie A

Lunedì Dzeko ha segnato una rete inutile con la maglia della sua nazionale, ko (4-1) sul campo della Romania, poi ha usufruito (martedì) di un giorno di riposo e ieri ha lavorato alla Pinetina per preparare il confronto... con il suo passato. Sapeva che le possibilità di essere titolare contro la Roma erano discrete perché Inzaghi e il suo staff lo hanno tenuto informato sulla situazione di Lukaku. Il numero 9 è pronto e soprattutto motivato: a Udine tra gli attaccanti è stato il più vivo e ha sfiorato la rete che tanto voleva realizzare sia perché sarebbe stata la centesima in A sia perché in questo inizio di 2022-23 a livello di numeri non è stato memorabile. Per il momento è a quota due centri, uno in campionato (nel derby perso) e uno in Champions, sul campo del Viktoria Plzen. Rispetto alla stagione precedente, quando era titolare inamovibile, è partito con il freno a mano tirato e da fine agosto, con Lukaku che si è fermato ai box, ha svolto una grande mole di lavoro per la squadra, ma non ha inciso quanto avrebbe potuto. Adesso avrà (almeno) un'altra occasione, più probabilmente due, per partire dall'inizio e firmare un gol pesante. Quello della tripla cifra in campionato.

